مصيره بيده.. فرصتان لتأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج

كتبت-هند عواد:

تمكن المنتخب السعودي من الفوز على نظيره اليمني، في مباراة مثيرة، عاد فيها الأخضر بعد التأخر بثنائية، ليحصد أول ثلاث نقاط، في المجموعة الثانية بكأس الخليج.

وفاز المنتخب السعودي على منتخب اليمن، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، بعد الهزيمة في أول لقاء من العراق، بهدف نظيف.

وبهذا الفوز، حافظ المنتخب السعودي على آماله في التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج، إذ أنه يمتلك فرصتين للصعود.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر المنتخب البحريني، برصيد 6 نقاط، فيما تأتي العراق في المركز الثالث، بنفس رصيد المنتخب السعودي، الذي تصب فارق الأهداف في صالحه.

ويتأهل المنتخب السعودي في حالة الفوز على العراق في المباراة المقبلة، ليصل رصيده إلى النقطة السادسة، كما أنه يتأهل إذا تعادل في المباراة، ليتساوى مع العراق في عدد النقاط، ويتفوق عليه بفارق الأهداف.

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