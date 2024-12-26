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هل يجري محمد حمدي عملية جراحية؟.. شقيقه يكشف آخر المستجدات

10:31 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

لحظة خروج محمد حمدي على نقالة

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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حمدي شقيق محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الحالة الصحية للأخير، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش.

وقال أحمد حمدي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "الحمد لله يوجد استقرار في حالة محمد، كما أنه تحت الملاحظة واليوم سنرى المستجدات، فهو يجري كل يوم أشعة للاطمئنان على حالته وأحب شكر الدكتور محمد أسامة، لأنه موجود معنا باستمرار ويتابع حالته".

وأضاف: "يوجد شرخ في القفص الصدري من الجهة اليسرى لمحمد، وتجمع هواء على الرئة وهذا تسبب في مشكلة بالتنفس، وبالنسبة لإجراء عملية جراحية، ليس الآن، والأشعة ستحدد إذا كان سيتم إجرائها أن ولا، وبالنسبة لمحمد فهو في وعيه ويتحدث معنا لكن بشكل قليل، بسبب مشكلة التنفس".

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