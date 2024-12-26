"قمة الاستفزاز".. الزمالك ينتقد اختيار أمين عمر لمباراة الجونة وبتروجيت

كتبت-هند عواد:

اعترض أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على القرارات التحكيمية في مباراة الفريق الماضية ضد طلائع الجيش، وانتقد اختيار أمين عمر لإدارة مباراة بتروجيت والجونة.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة الزمالك: "ما حدث في مباراة الزمالك طلائع الجيش مهزلة تحكيمية. وتقنية الفيديو فقدت أهميتها ومن الأفضل توفير تكلفتها طالما يتم التعامل معها بهذه الطريقة، حارس الطلائع ارتكب خطأ تسبب في إصابة محمد حمدي في الرئة".

وأضاف: "والتدخل الذي كان يستحق الطرد كاد يودي بحياة اللاعب وحكم المباراة كأنه لم يرى شيء، لا يمكن السكوت على اختيار أسماء معينة لمباريات الزمالك، ما يحدث يتسبب في احتقان الجماهير".

وأتم سالم: "ننتظر رد اتحاد الكرة على الشكوى السابقة، خاصة في ظل الأخطاء التحكيمية الفجة، وتعيين أمين عمر لإدارة مباراة الجونة وبتروجت قمة الاستفزاز".