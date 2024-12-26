بعد معاقبته..نادي بيلا يصدر بيانًا يكشف بالمستندات صحة قيد لاعبه

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي في محافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال الصيرفي بيانًا رسميًا للرد على العقوبة التي جرى توقيعها على الفريق الأول للكرة والذي يشارك ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" من قبل لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية مشاركة لاعب غير مقيد في قائمة الفريق.

وأكد مجلس إدارة النادي عبر البيان الصادر حصل "مصراوي" على صورة منه بأن إجراءات قيد لاعب الفريق محمد نصر رياض صحيحة، واللاعب مازال مقيدًا بنادي بيلا الرياضي، ولا صحة لعدم قيد اللاعب، ومشاركته وهو غير مقيد.

ووفق ذلك قرر مجلس إدارة النادي التقدم بالتظلم على العقوبة المتخذة، وذلك من خلال الاستئناف على القرار بتقديم تظلم للجنة الاستئناف برئاسة المستشار محمد عبده صالح، وذلك لحفظ حقوق النادي من أجل عودة الحق لأصحابه.

وكشفت إدارة النادي في البيان عن وجود مستندات دالة على تظلمهم تتضمن الاستعلام عن عقوبات اللاعب في بداية الموسم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتشمل المستندات الرد بتوقيع وإمضاء وختم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وصورة من صفحة اللاعب من خلال سيستم النادي، والاستغناء الخاص باللاعب الموجودة على سيستم قيد اللاعبين وتشير إلى آخر نادي قادم منه اللاعب قبل الانضمام إلى صفوف فريق نادي بيلا.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أصدرت أمس الثلاثاء، عقوبات ضد الفريق الأول للكرة بنادي بيلا الرياضي بسبب مشاركة لاعب غير مقيد مع الفريق الأول في مباراته مع مركز شباب القزازين.

وجاء في قرار لجنة المسابقات إيقاف اللاعب محمد نصر بريك لاعب نادي بيلا عن المشاركة مع فريقه المباريات التي ينافس فيها في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" لعدم صحة قيده.

وتضمن القرار اعتبار نادي بيلا مهزومًا بهدفين مقابل لا شئ لصالح مركز شباب القزازين، والتي أقيمت يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 بالدوري العام القسم الثاني المجموعة الثانية موسم 2024 - 2025، وذلك لصالح فريق مركز شباب القزازين.

كان مجلس إدارة مركز شباب القزازين تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد فريق الكرة بنادي بيلا احتوت بعدم صحة قيد اللاعب محمد نصر بريك الذي شارك مع فريق بيلا في مباراته أمام فريق نادي بيلا في منافسات دوري القسم الثاني الممتاز "ب".

ووفق فحص لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المصري تبين صحة شكوى مركز شباب القزازين فأصدرت اللجنة قرارها في اجتماعهنا رقم 38 لسنة 2024 بعدم صحة قيد اللاعب المذكور لتصدر لجنة المسابقات قراراتها السابقة ضد فريق نادي بيلا حيال تلك الواقعة.

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