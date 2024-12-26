لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
14:30

ايفرتون

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

09:00 ص الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    النادي الأهلي والبنك
  • عرض 23 صورة
    تدريبات النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    تدريبات النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    تدريبات النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    تدريبات النادي الأهلي (3)
  • عرض 23 صورة
    تدريبات النادي الأهلي (4)
  • عرض 23 صورة
    تدريبات النادي الأهلي (2)
  • عرض 23 صورة
    حراس النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    تدريبات النادي الأهلي (1)
  • عرض 23 صورة
    الجهاز الفني للنادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    لاعبو النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    المدير الفني للنادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يلاقي الأهلي اليوم نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط جمعهم من 4 مباريات، فيما يأتي المصري في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة جمعهم من 5 مباريات بالمسابقة.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة، التي خصصت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

النادي الأهلي الأهلي والمصري موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي مباراة الأهلي اليوم آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد معاقبته..نادي بيلا يصدر بيانًا يكشف بالمستندات صحة قيد لاعبه

إعلان

إعلان