موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة
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يلاقي الأهلي اليوم نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".
ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.
ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط جمعهم من 4 مباريات، فيما يأتي المصري في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة جمعهم من 5 مباريات بالمسابقة.
وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة، التي خصصت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة على الهواء مباشرة.
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