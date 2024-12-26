إيجور توليتش يكشف لمصراوي حقيقة تدريب وادي دجلة

كتب - محمد عبد الهادي:

تحدث المدرب الكرواتي إبجور توليتش المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، عن اقترابه من العودة والتدريب في مصر خلال الفترة القادمة.

يذكر أن توليتش قد تولي تدريب وادي دجلة في شهر فبراير من عام 2022، واستمر موسمين وفشل في صعوده بالفريق للدوري الممتاز قبل أن يرحل في 2024.

وقال توليتش في تصريحات خاصة لمصراوي: " في الحقيقة الفترة الماضية لا أتابع الكرة المصرية كثيرًا منذ رحيلي عن وادي دجلة".

وأردف: "أتواجد الآن في اندونيسيا، لتدريب فريق Persib Bandung".

وعن عودته للتدريب في مصر أوضح: " مصر بالنسبة لي أصبحت ماضي، ولم أتلقي أي اتصالات مؤخرًا للتدريب هناك مرة أخرى".

جدير بالذكر أن فريق بيرسيب الإندونيسي يتواجد في المركز الثاني بالدوري تحت قيادته برصيد 35 نقطة، خلف المتصدر فريق بيرسيبايا الذي يعتلي القمة برصيد 37 نقطة.

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