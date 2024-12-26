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"للمرة الخامسة توالياً".. الأهلي يحقق لقب دوري المرتبط بعد الفوز على الاتحاد السكندري

12:09 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

الأهلي والاتحاد السكندري

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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 83-80، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب نهائي دوري المرتبط على صالة ملعب "القاهرة الدولي".

وكان الاتحاد تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة الذهاب بنتيجة 86 -80، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

وحقق الأهلي لقب دوري المرتبط لكرة السلة للمرة الخامسة على التوالي، مستغلاً فوز فريق الشباب بالنادي على الاتحاد بنتيجة 58-55.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من الصعود إلى نهائي دوري المرتبط، بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي، فيما وصل الاتحاد إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على سبورتنج في نصف النهائي.

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الأهلي يحقق لقب دوري المرتبط كرة السلة بالنادي الأهلي لأهلي يفوز على الاتحاد السكندري إياب نهائي دوري المرتبط
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