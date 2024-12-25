الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، هاني خيري مساعد ثاني، وحكماً رابعاً محمد يوسف وعلى الفار كلاً من عبد العزيز السيد ويعاونه أحمد جمال.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط جمعهم من 4 مباريات خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات خاضهم بالمسابقة.

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