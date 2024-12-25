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"صدارة بيضاء".. جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

11:15 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة فاركو وبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    مباراة فاركو وبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    مباراة فاركو وبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    مباراة فاركو وبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    مباراة فاركو وبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    مباراة فاركو وبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    مباراة فاركو وبيراميدز
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كتب - محمد عبدالهادي:

أسدل الستار على مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة السادسة للدوري المصري، والتي شهدت إقامة ثلاث مواجهات ساخنة اليوم الأربعاء.

حيث تعادل الاتحاد السكندري مع نظيره مودرن فيوتشر سلبيا بدون أهداف، بينما تعادل الإسماعيلي وحرس الحدود بنتيجة 2_2، وفي ختام السهرة الكروية فاز بيراميدز بثلاثية على فاركو.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز التاسع.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم كالتالي:

1- الزمالك 11 نقطة.

2- بيراميدز 11 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 11 نقطة.

4- زد 9 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 9 نقاط.

6- الأهلي 8 نقاط.

7- سيراميكا كيلوباترا 8 نقاط.

8- طلائع الجيش 8 نقاط.

9- فاركو 7 نقاط.

10- الجونة 6 نقاط.

11- الإسماعيلي 6 نقاط.

12- سموحة 5 نقاط.

13- بتروجت 5 نقاط .

14- إنبي 5 نقاط.

15- البنك الأهلي 5 نقاط

16- غزل المحلة 5 نقاط.

17- مودرن سبورت 4 نقاط

18- حرس الحدود 3 نقاط.

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