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"ظهور في قصر الكبابجي وبرج القاهرة".. هل يقترب بونجاح من صفوف الأهلي؟

09:19 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

بغداد بونجاح

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كتبت - نهى خورشيد:

أثارت تواجد النجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري، ومشعل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي، بالقاهرة جدل عشاق وجماهير القلعة الحمراء، بعد أنباء مفاوضات إدارة الأهلي معه.

ونشر مشعل العلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من زيارته لبرج القاهرة، رغم نفيه عن وجود أي مفاوضات من قبل الأهلي لضم بونجاح.

بالإضافة إلى ذلك، تداول أحد الرواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لبونجاح خلال تواجده بمطعم قصر الكبابجي بالتجمع الخامس، مما زاد من شكوك مشجعي الأحمر بشأن اقترابه من صفوف الأهلي.

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بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري الأهلي إنستجرام بغداد بونجاح إنستجرام مشعل العلي
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