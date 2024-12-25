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أهداف الشوط الأول من مباراة بيراميدز وفاركو بالدوري

09:17 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أسامة جلال لاعب نادي بيراميدز

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انتهى الشوط الأول، من مباراة بيراميدز أمام نظيره فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بتقدم بيراميدز بهدف دون مقابل.

وأحرز هدف بيراميدز في الشوط الأول من اللقاء، اللاعب محمد الشيبي في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

وفي حال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 11 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما يتوقف رصيد فاركو عن النقطة رقم 7 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

الدوري المصري نادي بيراميدز بيراميدز وفاركو دوري نايل
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