سبورتنج يفوز على الزمالك ويتوج ببرونزية دوري المرتبط

كتب - مراسل مصراوي:

حقق نادي سبورتنج السكندري، برونزية دوري المرتبط لكرة السلة، بعد الفوز على الزمالك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر، بنتيجة 69-67.

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة الذهاب على سبورتنج بنتيجة، 71-63 ولكنه استغل فوز فريق المرتبط على الزمالك ليتوج باللقب.

ويقود فريق رجال سلة سبورتنج المدير الفني أشرف توفيق، فيما يتولى القيادة الفنية لفريق رجال سلة الزمالك وائل بدري.

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