"داخل على جواز".. تعليق غاضب من لاعب المنصورة بعد تطور أزمة تعديه على مدربه

كتبت - نهى خورشيد:

علق أحمد شاهين لاعب المنصورة، على تطور أزمته بعد واقعة تعديه على علاء نوح المدير الفني للفريق بسبب استبداله بعد 5 دقائق فقط من مشاركته في أحد لقاءات القسم الثاني.

وكتب شاهين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أنا معدتش عارف اعمل ايه والله انا دلوقتي النادي عايزني بس المدرب مش عايز ينزلني التمرين طب انا دلوقتي حد يفهمني أنا افضل قاعد في البيت ده يرضي مين".

وأضاف:"غلطت ماشي لكن أنا رد فعل طب الفعل اللى هو آذاني فيه مين هيحاسبه غير ربنا مفيش طب أنا دلوقتي راجل خاطب و داخل علي جواز ودي دلوقتي مصدر رزقي أنا دلوقتي محتاج أعرف أنا مصيري ايه".

وتابع حديثه:"والله الواحد بجد تعب اللي بيحصل فيه ده والله حرام دمرتوني بقيت كاره كل حاجة في حياتي رد فعلي طبعاً غلط لكن محدش حاسبها ان الراجل ده نزلني وبعد خمس دقايق خرجني من غير اي سبب يعني كانت مقصودة إن هو يدمر حياة شاب عنده ٢١سنه أنا حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد آذاني".