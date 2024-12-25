مصدر يكشف لمصراوي حكم مباراة الأهلي والمصري بالدوري المصري

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كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي غداً، ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم الدولي محمود البنا لإدارة المباراة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري، كانت تفاضل بين البنا وأحمد الغندور، لإدارة المباراة ولكنها استقرت في النهاية على منح مهمة إدارة المباراة إلى محمود البنا.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، هو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، فيما يأتي فريق المصري البورسعيدي في المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 11 نقطة.