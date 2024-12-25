سبب استبعاد كهربا و9 نجوم من قائمة الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري

كتبت - نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي وسط غياب عدد كبير من نجوم القلعة الحمراء عن القائمة.

وشهدت القائمة النهائية التي أعلنها السويسري مارسيل كولر، غياب 10 لاعبين من صفوف المارد الأحمر يأتي على رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا.

ضمت قائمة المستبعدين من لقاء المصري كلا من.. محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أيمن للاستبعاد فني.

بينما يغيب بسبب الإصابة كلا من رضا سليم، كريم وليد، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هانى، مصطفى مخلوف، محمد عبدالله.