ما هو مرض السرطان المستقيم الذي يُعاني منه إبراهيم شيكا؟

كتب ـ محمد عبدالهادي:

يعاني إبراهيم الجمال "شيكا"، ناشئ نادي الزمالك السابق، من مرض "السرطان المستقيم"، وهو ما أثار تساؤلات واهتمامًا كبيرًا في الوسط الرياضي حول طبيعة هذا المرض وكيفية تأثيره على صحة المصابين به.

في السطور التالية، نقدم بعض المعلومات حول مرض السرطان المستقيم الذي أصاب شيكا.

ما هو مرض السرطان المستقيم؟

يعد سرطان المستقيم أحد أنواع السرطان الشائعة، وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسرطان القولون، حيث يشكلان معًا ما يُعرف بسرطان القولون والمستقيم.

ويعتبر هذا النوع من السرطان من بين أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم، حيث يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكثر السرطانات شيوعًا، وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للسرطان.

ما هو المستقيم؟

المستقيم هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، ويقع قبل فتحة الشرج مباشرة، ويمتد المستقيم على مسافة حوالي ست بوصات، حيث يربط القولون بالشرج.

يحدث سرطان المستقيم عندما تنمو الخلايا في هذا الجزء من الأمعاء بشكل غير طبيعي أو عندما تتحول الأورام الحميدة إلى أورام سرطانية.

أعراض سرطان المستقيم

في البداية، قد لا تظهر أي أعراض واضحة على المريض، لكن مع تقدم المرض قد يبدأ المصاب بملاحظة بعض التغيرات في صحة الجهاز الهضمي، مثل:

تغيرات في حركة الأمعاء.

نزيف في المستقيم.

براز رقيق يشبه الشريط.

ألم وانتفاخ في البطن.

فقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر.

ظهور الدم في البراز.

في الحالات المتقدمة من السرطان، قد تظهر أعراض أكثر شدة تشمل:

سعال مزمن.

ألم في العظام.

ضيق التنفس.

فقدان الشهية.

يرقان (اصفرار الجلد والعينين).