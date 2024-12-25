أهداف مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود بالدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي الإسماعيلي أمام نظيره حرس الحدود اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز ثنائية الدراويش في اللقاء كلاً من، علي الملواني في الدقيقة 53 قبل أن يسجل زميله، مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وسجل ثنائية حرس الحدود في اللقاء كلاً من، محمود ممدوح في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله محمد بيومي في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة رقم 6 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري، ورفع فريق حرس الحدود رصيده إلى النقطة رقم 3 في المركز الأخير بجدول الترتيب.

في مباراة مجنونة🔥.. الإسماعيلي يتعادل مع الحرس بهدفين لكل فريق.. إليكم أهداف اللقاء⚽ pic.twitter.com/owpkaZoyfa — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2024

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