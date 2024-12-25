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"نتائج سلبية متواصلة للفرنسي".. مودرن سبورت يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري

07:36 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الفرنسي فرانك دوما

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كتبت - نهى خورشيد

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت في فخ التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعتبر مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، هي الثانية للفرنسى فرانك دوما المدير الفني الجديد للأول، حيث شهدت مباراته الأولى السقوط أمام البنك الأهلي بهدف نظيف.

وبعد تعادل اليوم، رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة التاسعة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي مودرن سبورت في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه مودرن نظيره الإسماعيلي في الجولة المقبلة ، فيما يلتقي زعيم الثغر بنظيره الفارس الأبيض.

الفرنسي فرانك دوما مودرن سبورت يسقط في فخ التعادل مودرن سبورت يتعادل مع الاتحاد السكندري الدورى المصرى الممتاز
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