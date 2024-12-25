تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فاركو، في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي، محمد حمدي، كريم حافظ ومحمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة، أحمد توفيق، وليد الكرتي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، صديق إيجولا وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كلاً من: "أحمد ميهوب، علي جبر، بلاتي توريه، يوسف أوباما، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، طارق علاء، يوسف أسامة ودودو الجباس.

ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يأتي فريق فاركو في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

أقرأ أيضاً:

منصب لحسن شحاتة.. قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم في ثاني اجتماعاته