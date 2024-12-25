21لاعباً في قائمة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري

مراسل - مصراوي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على القائمة النهائية التي سيخوض بها مباراة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأحمر للقاء المصري 21 لاعباً وهم..

في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد شوبير - حمزة علاء

في خط الدفاع : ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال.

في خط الوسط : عمرو السولية - مروان عطية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو .

في خط الهجوم : وسام ابو علي - سمير محمد.

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، غداً الخميس على استاد برج العرب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.