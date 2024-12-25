لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

0 0
20:00

فاركو

الدوري المصري

الإسماعيلي

2 2
17:00

حرس الحدود

خليجي 26

اليمن

2 3
16:25

السعودية

جميع المباريات

إعلان

21لاعباً في قائمة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري

07:15 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

مارسيل كولر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مراسل - مصراوي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على القائمة النهائية التي سيخوض بها مباراة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأحمر للقاء المصري 21 لاعباً وهم..

في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد شوبير - حمزة علاء

في خط الدفاع : ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال.

في خط الوسط : عمرو السولية - مروان عطية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو .

في خط الهجوم : وسام ابو علي - سمير محمد.

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، غداً الخميس على استاد برج العرب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مارسيل كولر الأهلي مباراة الأهلي والمصري الدوري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان