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6 صور من اجتماع رئيس البنك الأهلي مع الجهاز الفني واللاعبين استعدادًا لسيراميكا

06:53 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين
  • عرض 6 صورة
    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين 2
  • عرض 6 صورة
    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين 1
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    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين3
  • عرض 6 صورة
    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين4
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كتبت - نهى خورشيد:

اجتمع اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

وأكد نصار خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الانتصارات وبذل أقصى الجهود في المباريات المقبلة، بهدف تحقيق تقدم ملحوظ في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأشار نصار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز الكامل والتزام اللاعبين بخطط الجهاز الفنى، مشددًا على أهمية حصد النقاط الثلاث في المواجهة القادمة.

ويلتقي الفريق الكروي بنادي البنك الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الخميس على استاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

اللواء أشرف نصار نادي البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا
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