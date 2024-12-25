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الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد التحكيم عقب التعادل مع طلائع الجيش

06:30 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حسين لبيب

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كتبت - نهى خورشيد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بشأن ما شهدته مباراة الفارس الأبيض أمام طلائع الجيش من أخطاء تحكيمية.

وأكدت إدارة الزمالك في شكواها أن الأخطاء التحكيمية والتي تم وصفها بـ "الفجة" خلال المباراة أثرت بشكل مباشر على النتيجة، مما تسبب في فقدان الفريق نقطتين ثمينتين في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري.

وأشار النادي إلى أن هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة من الأخطاء التحكيمية التي عانى منها الفريق خلال الموسم الحالي، مطالباًَ بضرورة النهوض بالتحكيم و تحقيق مبدأ العدالة بين كافة الفرق المشاركة في مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الأبيض وطلائع الجيش انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم أمس الثلاثاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

حسين لبيب مجلس إدارة نادي الزمالك الزمالك يتقدم بشكوى ضد التحكيم تعادل الزمالك مع طلائع الجيش
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