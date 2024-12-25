"بسبب الأخطاء التحكيمية".. بيان رسمي من الزمالك بشأن أحداث مباراة طلائع الجيش

أعلن نادي الزمالك تقديمه شكوى رسمية، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام طلائع الجيش أمس بالدوري المصري.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء العديد من الحالات الجحدلية أبرزها مطالبة لاعبي الفارس الأبيض بالحصول على ركلة جزاء، لصالح لاعب الفريق محمد حمدي بعد تدخل مع حارس المرمى إلا أن الفريق لم يحتسب ركلة جزاء واحتسب خطأ على لاعب الزمالك.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

"استمرارًا لمسلسل الأخطاء التحكيمية المستمرة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت كل هذه المباريات ارتكاب أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن شكل إدارة مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الحالية، حيث بإجماع أراء خبراء التحكيم المصريين والأجانب، يستحق الزمالك في مباراته أمام طلائع الجيش في الجولة السادسة ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعد تعمد التدخل من حارس مرمى المنافس على محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، دون أدنى قرار من حكم الساحة طارق مجدي أو طاقم تقنية الفيديو " الفار" وائل فرحان ، واعتبار الواقعة مخالفة على لاعب الزمالك في قرار يعكس موقف غريب من التحكيم في كل قراراته في مباريات الزمالك، بالرغم من شدة الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق، والذي يعاني من شرخ بالضلوع وتجمع هوائي بالرئة وتم حجزه في العناية الطبية بالمستشفى".

"ويتساءل مجلس إدارة نادي الزمالك عن الجهة التي تُدير لجنة الحكام في الوقت الحالي، في ظل تأخر تعيين الخبير الأجنبي في ظل الحاجة الماسة لتعيينه لتحسين شكل الكرة المصرية، التي تشهد حملة ممنهجة لإرهاب الحكام وتزييف الواقع، واستمرار هذه الحملة ينذر بإفساد البطولات وتحويلها لمسرحية هزلية تفتقد المصداقية، مؤكداً أنه كمجلس مُنتخب لإدارة النادي يعبر عن إرادة عشرات الملايين من مشجعي الزمالك، يدرك واجباته وحقوقه للحفاظ على حقوق نادي الزمالك من أى تجاوز".

"ويعلن نادي الزمالك عن قيامه بإرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة للاحتجاج رسميا على أحداث مباراة طلائع الجيش التى شهدت أخطاء تحكيمية فجة أثرت على نتيجة المباراة مؤكداً سعيه المستمر للحفاظ على حقوقه المشروعة".

ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري.