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رسميا.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة رضا سليم

04:10 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
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    رضا سليم من تدريبات الأهلي اليوم
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    رضا سليم
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    رضا سليم
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    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (1)
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كتبت-هند عواد:

أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بيان رسمي، تفاصيل إصابة المغربي رضا سليم لاعب الفريق.

وقال بيان الأهلي، إن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

وأوضح، أن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة العلاج.

وتعرض رضا سليم للإصابة، خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري الماضية، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

رضا سليم الأهلي إصابة رضا سليم
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