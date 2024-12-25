لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

0 0
17:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:45

برايتون

جميع المباريات

إعلان

"غيط وليس ملعب وأحمل لبيب المسؤولية".. تعليق غاضب من ممدوح عباس بعد تعادل الزمالك مع طلائع الجيش

03:26 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 11 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 11 صورة
    ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق
  • عرض 11 صورة
    ممدوح عباس وحسن حمدي
  • عرض 11 صورة
    حسن حمدي في زيارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس
  • عرض 11 صورة
    كمال شعيب محامي ممدوح عباس
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (4)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (3)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (2)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، على أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء أمس، في الدوري المصري وانتهت بالتعادل 2-2.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حكم مباراة الأمس، أريد أن أعرف كيف مضت ليلته .... وماذا سيفعل الزمالك بعقوبته وماذا سيفعل اتحاد الكرة، هل سيضيف للزمالك نقطتين ضاعوا منه؟".

وأضاف: "ثم دعوني أتكلم بصراحة، كيف اُعتمد هذا الملعب بهذه الأرضية للعلب عليها، فهذا غيط وليس بملعب كرة قدم، وكيف سيتصرف الزمالك كإدارة؟! وأحمّل حسين لبيب المسؤولية مباشرة لأنه كان لديه الوقت ليعترض على هذا الحكم قبل المباراة".

ممدوح عباس الزمالك تعليق غاضب من ممدوح عباس حسين لبيب الزمالك وطلائع الجيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة