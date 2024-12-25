"غيط وليس ملعب وأحمل لبيب المسؤولية".. تعليق غاضب من ممدوح عباس بعد تعادل الزمالك مع طلائع الجيش

كتبت-هند عواد:

علق ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، على أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء أمس، في الدوري المصري وانتهت بالتعادل 2-2.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حكم مباراة الأمس، أريد أن أعرف كيف مضت ليلته .... وماذا سيفعل الزمالك بعقوبته وماذا سيفعل اتحاد الكرة، هل سيضيف للزمالك نقطتين ضاعوا منه؟".

وأضاف: "ثم دعوني أتكلم بصراحة، كيف اُعتمد هذا الملعب بهذه الأرضية للعلب عليها، فهذا غيط وليس بملعب كرة قدم، وكيف سيتصرف الزمالك كإدارة؟! وأحمّل حسين لبيب المسؤولية مباشرة لأنه كان لديه الوقت ليعترض على هذا الحكم قبل المباراة".