جلسة مع الخطيب واكتئاب 8 أشهر.. كيف انتهت رحلة حسام عاشور مع الأهلي

كتبت-هند عواد:

عادت أزمة حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، على الساحة الرياضية من جديد، بعدها خرج اللاعب وروى باكيا، تفاصيل انتهاء مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء.

وانتهت رحلة حسام عاشور مع الأهلي، عام 2020، حينما انتقل إلى الاتحاد السكندري، قبل أن يعلن اعتزاله، لتغلق صفحة "المسمار" أصغر قائد والأكثر تتويجا بالألقاب مع النادي الأهلي.

وقال حسام عاشور في تصريحات عبر قناة ETC: "لدي يقين أنني سأعود إلى الأهلي يوما ما، وقبل رحيلي عن النادي، طلبت لعب موسم آخر ليكون الأخير لي، وأصبح أكثر لاعب في العالم تتويجا بالبطولات".

وأضاف: "جلست مع محمود الخطيب ووافقت بعدها على الاعتزال، ولكن حدثت بعدها أزمة وأعتقد أنني تسرعت وقتها، عما بدر مني، ودخلت في اكتئاب لمدة 8 أشهر بعد رحيلي عن الأهلي ووليد سليمان ساندني".

أزمة حسام عاشور مع الأهلي

بدأت أزمة حسام عاشور مع النادي الأهلي، حينما أراد رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق، الاعتماد على العناصر الشابة، وقال السويسري في تصريحات تلفزيونية: "عاشور لاعب كبير وله تاريخ وقائد الأهلي، لكن كنت أريد الدفع بلاعبين صغار في العمر قادرون على تحقيق ما أطلبه منهم، وعلى الرغم من وضع وتقدير حسام عاشور في الأهلي كان كبيرا، كان عليّ أن أتخذ قرارات صعبة عاطفيا وهي عدم إشراكه في المباريات لتقدمه في السن".

وهذا ما أكده حسام عاشور، في تصريحات تلفزيونية، بأن فايلر كان أحد أسباب رحيله عن الأهلي، والمعاملة بينهما لم تكن جيدة، قائلا: "فايلر قلب عليا بعدما علم أننا حصلت على 36 بطولة، وعقد جلسة معي وقالي الجميع يتحدث عنك أنك الأكثر تتويجا بالبطولات، حصلت على كام بطولة؟.. قلت له 36، قالي مش كفاية كده".

وحسبما قال حسام عاشور في تصريحات عبر قناة ETC، عقد اللاعب جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، لإقامة مباراة اعتزال للفريق، إلا أن عاشور خرج بتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زادت الأمر سوءا، لتنتهي رحلة عاشور مع القلعة الحمراء.

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