"لم يسدد على المرمى".. أرقام زيزو في مباراة الزمالك وطلائع الجيش
كتبت-هند عواد:
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مضيفه طلائع الجيش، 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
وشارك أحمد سيد زيزو في المباراة كاملة، وحصل على تقييم 7/10، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".
وجاءت أرقام أحمد سيد زيزو في المباراة، كالآتي:
لعب 90 دقيقة
0 أهداف
0 صناعة أهداف
لمس الكرة 61 مرة
تمريرات صحيحة 31/40 (78%)
0 تسديد على المرمى
1 تسديد خارج المرمى
الفوز بالالتحامات الأرضية 2/6
الفوز بالالتحامات الجوية 0/1
فقد الكرة 22 مرة
2 أخطاء
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