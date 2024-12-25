"لم يسدد على المرمى".. أرقام زيزو في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

كتبت-هند عواد:

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مضيفه طلائع الجيش، 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشارك أحمد سيد زيزو في المباراة كاملة، وحصل على تقييم 7/10، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاءت أرقام أحمد سيد زيزو في المباراة، كالآتي:

لعب 90 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة أهداف

لمس الكرة 61 مرة

تمريرات صحيحة 31/40 (78%)

0 تسديد على المرمى

1 تسديد خارج المرمى

الفوز بالالتحامات الأرضية 2/6

الفوز بالالتحامات الجوية 0/1

فقد الكرة 22 مرة

2 أخطاء

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