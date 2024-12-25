كتبت-هند عواد:

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مضيفه طلائع الجيش، 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وحصل جودوين تشيكا لاعب طلائع الجيش، على أعلى تقييم في المباراة، بنسبة 8.6/10، خلال 87 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفين.

ونعرض أفضل 5 لاعبين في مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore":

جودوين تشيكا - طلائع الجيش - 8/10

محمد شحاتة - الزمالك - 8.6/10

أحمد متعب - طلائع الجيش - 7.7/10

حسام أشرف - الزمالك - 7.2/10

عبدالله السعيد - الزمالك - 7.2/10