زيزو ليس بينهم.. أفضل 5 لاعبين في مباراة الزمالك وطلائع الجيش
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كتبت-هند عواد:
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مضيفه طلائع الجيش، 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
وحصل جودوين تشيكا لاعب طلائع الجيش، على أعلى تقييم في المباراة، بنسبة 8.6/10، خلال 87 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفين.
ونعرض أفضل 5 لاعبين في مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore":
جودوين تشيكا - طلائع الجيش - 8/10
محمد شحاتة - الزمالك - 8.6/10
أحمد متعب - طلائع الجيش - 7.7/10
حسام أشرف - الزمالك - 7.2/10
عبدالله السعيد - الزمالك - 7.2/10
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