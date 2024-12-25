محمد صلاح ينتقد جروس بعد تعادل الزمالك مع طلائع الجيش

بينهم إنجليزي.. اختلاف خبراء التحكيم حول أحقية الزمالك لركلة جزاء

زيزو ليس بينهم.. أفضل 5 لاعبين في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

كتبت-هند عواد:

انتقد محمد صلاح لاعب الزمالك الأسبق، تعيين السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بعد التعادل مع طلائع الجيش، مساء أمس.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "تعيين جروس خطأ كبير من مجلس إدارة الزمالك، والزمالك افتقد الشراسة الهجومية أمام طلائع الجيش".

وأضاف: "الزمالك أضعف فريق يضغط جماعي في الدوري، والفريق يعاني من أخطاء دفاعية بالجملة، وجروس يعتمد على 13 أو 14 لاعب فقط وهذا خطأ كبير ويجب تداركه، كما أن لاعبي الفريق يفتقدون للروح الجماعية".