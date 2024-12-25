الكشف عن تفاصيل إصابة محمد حمدي لاعب الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد حمدين خلال مباراة الفريق أمس أمام طلائع الجيش بالدوري المصري.

وتعرض محمد حمدي الظهير الأيسر للفارس الأبيض، للإصابة، بعد تدخل قوي مع حارس مرمى فريق طلائع الجيش، ليغادر أرضية الملعب بعدها محمولاً على نقالة.

وقال محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، أثبتت إصابته بكسر في ضلعين وتجمع هوائي على الرئة.

كما أنه أشار أن اللاعب، تم وضعه تحت الملاحظة بالمستشفى، لإمكانية احتياجه لتدخل طبي لتنظيم عملية التنفس.

وكان التعادل السلبي، حسم مباراة الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 11، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، كما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز الثامن بجدول الترتيب.