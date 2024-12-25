مصدر يكشف مفاجأة بشأن عودة محمد عادل لإدارة مباريات الدوري الممتاز

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كشف مصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف الحكم الدولي محمد عادل من العودة لإدارة مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "نخطط أن يدير محمد عادل مباراة بالدوري في الجولة المقبلة، وسيعتزل بعدها بشكل مباشر".

وكان قد تعرض محمد عادل لأزمة في مباراة الجولة الأولى بالدوري، بسبب تسريب صوتي له مع حكم الفيديو ميدو سلامة، أثناء مراجعته لأحد الحالات الجدلية لمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

ووصلت الأزمة إلى قسم الشرطة، بعدما قرر الحكم تحرير محضر ضد إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق"، زاعما أن التسريب الصوتي التي تم إذاعته مفبرك.

يذكر أن محمد عادل أدار مباراة وادي دجلة ومنتخب السويس، في الجولة الماضية من دوري المحترفين المصري.