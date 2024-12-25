بينهم إنجليزي.. اختلاف خبراء التحكيم حول أحقية الزمالك لركلة جزاء أمام الطلائع

كتب ـ محمد عبد الهادي:

شهدت مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء الثلاثاء في الجولة السادسة من الدوري المصري، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وهو ما أثار تباينًا في الآراء بين الخبراء التحكيميين حول قرارات الحكم.

وتعددت الآراء حول الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في هذه المباراة، حيث تباينت تقييمات الخبراء بشأن استحقاق الزمالك لركلة جزاء نتيجة تدخل حارس طلائع الجيش، بالإضافة إلى الخطأ المحتمل في الهدف الثاني لطلائع الجيش الذي كان يمكن إلغاؤه بسبب لمسة يد.

محمد فاروق: الزمالك يستحق ركلة جزاء

في تصريحات له عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة "ETC"، قال محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق، إن الزمالك كان يستحق ركلة جزاء صحيحة إثر تدخل حارس مرمى طلائع الجيش، محمد شعبان، مع اللاعب محمد حمدي.

وأضاف فاروق أن الحارس دخل في الكرة "بتهور شديد"، وكان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء له، بالإضافة إلى إشهار إنذار ضد حارس الجيش.

وتابع قائلاً إن حكم الفيديو (الفار) كان ينبغي أن يتدخل ويطلب من الحكم طارق مجدي مراجعة الحالة مرة أخرى.

كما أشار فاروق إلى أن وائل فرحات، حكم الفار، يعد حكمًا دوليًا، ومن غير المقبول أن يتم إغفال مثل هذه الأخطاء، مطالبًا الحكام بزيادة التركيز نظرًا لقلة المباريات وزيادة التنافسية في البطولة.

رافا جيريرو: ركلة جزاء

من جانب آخر، قال الحكم الإسباني رافا جيريرو في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" إن الزمالك كان يستحق ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب بسبب تدخل حارس مرمى طلائع الجيش بطريقة متهورة.

وأكد أن الحارس كان يستحق البطاقة الحمراء لتدخله العنيف مع اللاعب محمد حمدي.

وأشار جيريرو أيضًا إلى أن الهدف الثاني الذي أحرزه طلائع الجيش كان به لمسة يد واضحة من أحد لاعبي الفريق داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل الهدف، مما كان يستوجب إلغاء الهدف.

سمير عثمان: ركلة جزاء مستحقة لم تُحتسب

من جانبه، أعرب الحكم السابق سمير عثمان عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن استيائه من عدم احتساب ركلة جزاء مستحقة لصالح الزمالك، بسبب تدخل حارس مرمى طلائع الجيش، معتبرًا أن الحكم كان يجب أن يُشهر بطاقة صفراء في وجه الحارس.

جمال الشريف: "الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش"

أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن الزمالك لا يستحق ركلة جزاء في مباراته ضد طلائع الجيش.

وأوضح أن الحارس ارتقى للكرة قبل المهاجم، وعندما حدث الاحتكاك، خفض قدمه لتقليل الأذى. وأضاف أن الاحتكاك كان حتميًا بسبب تحرك المهاجم والحارس في اتجاهين متعاكسين، وبالتالي لا توجد مخالفة على الحارس ولا ركلة جزاء.