لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
خليجي 26

البـــحرين

- -
19:30

العراق

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

فاركو

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

خبير تحكيمي يحسم جدل أحقية الزمالك لركلة جزاء أمام طلائع الجيش

12:35 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (3)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (1)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (4)
  • عرض 11 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (6)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (4)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (3)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (7)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شهدت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة السادسة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حالات جدلية أثارت غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سمير عثمان المحلل التحكيمي لقناة "أون تايم سبورت": "حالة محمد حمدي مع حارس طلائع الجيش، من أصعب الحالات على أي حكم".

وأضاف: "حارس المرمى نجح في لعب كرة القدم، لكن قدمه اليسرى ليس في وضع طبيعي ويعتبر تدخل متهور، لذلك كان يجب احتسابها ركلة جزاء".

الجدير بالذكر أن مباراة الزمالك وطلائع الجيش انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

البوكسينج داي.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الإستثنائي بالدوري الإنجليزي

انتقادات قوية من جماهير الزمالك لإدارة النادي (فيديو)

سمير عثمان مباراة الزمالك وطلائع الجيش الدوري المصري الممتاز الزمالك ركلة جزاء الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان