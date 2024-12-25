خبير تحكيمي يحسم جدل أحقية الزمالك لركلة جزاء أمام طلائع الجيش

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بينهم إنجليزي.. اختلاف خبراء التحكيم حول أحقية الزمالك لركلة جزاء

شهدت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة السادسة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حالات جدلية أثارت غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سمير عثمان المحلل التحكيمي لقناة "أون تايم سبورت": "حالة محمد حمدي مع حارس طلائع الجيش، من أصعب الحالات على أي حكم".

وأضاف: "حارس المرمى نجح في لعب كرة القدم، لكن قدمه اليسرى ليس في وضع طبيعي ويعتبر تدخل متهور، لذلك كان يجب احتسابها ركلة جزاء".

الجدير بالذكر أن مباراة الزمالك وطلائع الجيش انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

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