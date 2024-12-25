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انتقادات قوية من جماهير الزمالك لإدارة النادي (فيديو)

12:08 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رسالة من جماهير الزمالك
  • عرض 8 صورة
    رسالة جماهير الزمالك_
  • عرض 8 صورة
    جماهير الزمالك من المدرجات
  • عرض 8 صورة
    جماهير الزمالك في مباراة طلائع الجيش
  • عرض 8 صورة
    جماهير الزمالك من المدرجات
  • عرض 8 صورة
    جماهير الزمالك في مباراة طلائع الجيش
  • عرض 8 صورة
    جماهير نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير نادي الزمالك انتقادات قوية إلى إدارة الفريق، خلال مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، بسبب موقفهم تجاه الحكام.

ورددت جماهير نادي الزمالك، هتافات خلال اللقاء: "واحد اتنين الإدارة فين".

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، مباراة الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 11 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

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