انتقادات قوية من جماهير الزمالك لإدارة النادي (فيديو)

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بينهم إنجليزي.. اختلاف خبراء التحكيم حول أحقية الزمالك لركلة جزاء

كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير نادي الزمالك انتقادات قوية إلى إدارة الفريق، خلال مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، بسبب موقفهم تجاه الحكام.

ورددت جماهير نادي الزمالك، هتافات خلال اللقاء: "واحد اتنين الإدارة فين".

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، مباراة الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 11 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

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