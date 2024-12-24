مسؤول بالزمالك يسخر من أداء كونراد ميشالاك مع الفريق

كتب - يوسف محمد:

سخر شريف منير حسن، مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، من أداء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كونراد ميشالاك.

وكتب شريف حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "ميشالاك يكمل معايا فى إدارة العلاقات العامة أحسن"، في إشارة إلى ضعف مستوى اللاعب مع الفريق.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، منذ بداية المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60 ودخول بدلاً منه محمد حمدي.

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