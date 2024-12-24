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غياب 5 لاعبين.. الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة المصري في الدوري

11:29 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    طاهر محمد طاهر من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
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    رضا سليم من تدريبات الأهلي اليوم
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    محمد هاني
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
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    كريم فؤاد
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    كريم فؤاد
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كتب - مراسل مصراوي:

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجهود 5 لاعبين في لقاء المصري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات "لمصراوي" أن المارد الأحمر سيغيب عنه كل من، علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني، بجانب طاهر محمد طاهر والمغربي رضا سليم.

وأوضح المصدر أن كل تلك الإصابات بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، حيث عانى بعضهم من إصابات طويلة.

وكشف المصدر أن الفحص المبدئي لرضا سليم يشير إلى كدمة قوية في الركبة تعرض لها خلال مواجهة شباب بلوزداد التي أقيمت باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وشدد المصدر أن عمر كمال عبدالواحد سوف يخضع لفحص طبي في الثانية من ظهر غد الأربعاء، قبل أن يتم حسم موقفه من السفر مع بعثة الفريق الأحمر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ليلة مواجهة المصري البورسعيدي.

يُذكر أن مباراة الأهلي والمصري من المقرر لها أن تُقام يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

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