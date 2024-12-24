الزمالك يتصدر.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب ـ محمد عبدالهادي:

أسدل الستار على مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء، عندما ألتقى فريق إنبي مع زد، وطلائع الجيش مع الزمالك.

وكان التعادل هو عنوان مباريات اليوم، حيث تعادل انبي وزد سلبيًا دون أهداف، كما تعادل الزمالك مع طلائع الجيش بنتيجة 2-2.

ويتقاسم فريق الزمالك والمصري البورسعيدي نفس عدد النقاط، ولكن الفارس الأبيض يتصدر بفارق الأهداف، وجاء جدول ترتيب الدوري المصري.

1- الزمالك - 11 نقاط.

2- المصري - 11 نقطة.

3- زد - 9 نقاط.

4- الأهلي - 4 نقاط.

5- بيراميدز - 8 نقاط.

6- سيراميكا كليوباترا - 8 نقاط.

7- الاتحاد السكندري - 8 نقاط.

8- طلائع الجيش - 8 نقاط.

9- فاركو - 7 نقاط.

10- الجونة - 6 نقاط.

11- سموحة - 5 نقاط.

12- بتروجيت - 5 نقاط.

13- الإسماعيلي - 5 نقاط.

14- إنبي - 5 نقاط.

15- البنك الأهلي - 5 نقاط.

16- غزل المحلة - 5 نقاط.

17- مودرن سبورت - 3 نقاط.

18- حرس الحدود - نقطتين.