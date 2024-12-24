جروس: "حزين ولكن لا يوجد حل.. وسأناقش أمر الراحلين مع الإدارة"

كتبت-هند عواد:

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حزنه من التعادل مع طلائع الجيش، 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كنا مسيطرين على أغلب المباراة، لكن هذا ليس كافيا في الكرة، واستقبالنا لأهداف يصعب اللقاء، وطبعا حزين لعدم الفوز، ولكن لا يوجد حل غير أننا نعمل بشكل أكبر ونجهز لمباراة الاتحاد".

وأضاف: "لدينا المجموعة الحالية على الأقل حتى نهاية الشهر الحالي، وفي يناير سنرى ماذا يمكننا أن نفعل، لكن يجب أن نعمل بشكل أفضل، ورد فعلنا كان قويا بعد هدف طلائع الجيش الأول وسجلنا هدفين، لكن ما كان يجب أن نستقبل هدف ثان".

وأتم تصريحاته: "يجب أن يصنع اللاعب الأجنبي الفارق والدوري المصري صعب من الناحية البدنية، ويجب أن نلعب بشكل قوي وانتظر أكثر، خاصة من الأجانب، ولن أقرر اليوم من اللاعب الذي سيغادر وهذا أمر سأناقشه مع الإدارة، ليس هنا في المؤتمر الصحفي، وزيزو لاعب مهم جدا ودائما يهابه الخصم".