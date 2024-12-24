كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة دخول مجلس الإدارة في مفاوضات مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، المعار إلى فريق الريان القطري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الأهلي يرغب في ضم محمود تريزيجيه في يناير، لكن اللوائح لا تسمح، وهناك محاولات لتواجد اللاعب مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "تريزيجيه شارك مع فريقه طرابزون يوم 11 أغسطس الماضي ولعب 90 كاملة في الجولة الأولى من الدوري التركي، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى الريان القطري وشارك معهم، لذلك لا يمكنه المشاركة مع أي نادي آخر حتى نهاية الموسم، باستثناء كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع المصدر: "محمد عبدالمنعم طلب عبر وسيط العودة للأهلي، خلال شهر يناير المقبل ولكن لم يحدث تحرك رسمي حتى الأن للتفاوض مع نيس".

واختتم المصدر تصريحاته: "بخلاف رغبة اللاعب في العودة، هناك رغبة في الأهلي لضمه، إلا أن القيمة المالية سيكون لها عامل كبير، في ضم اللاعب سواء على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور أو سنة".

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