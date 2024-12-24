موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع طلائع الجيش

تعادل الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في المباراة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من 6 مواجهات، متساويا من المصري البورسعيدي الذي خاض 5 لقاءات.

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر، في الجولة السابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي.

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