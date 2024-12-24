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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع طلائع الجيش

10:11 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    جماهير الزمالك في مباراة طلائع الجيش
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (2)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (4)
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    جروس مدرب الزمالك
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (1)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (2)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (3)
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تعادل الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في المباراة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من 6 مواجهات، متساويا من المصري البورسعيدي الذي خاض 5 لقاءات.

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر، في الجولة السابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي.

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