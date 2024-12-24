رسالة قوية من جماهير الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش (صور)

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كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير نادي الزمالك، رسالة قوية خلال مباراة فريقها أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري المصري "حالياً.

ورفعت جماهير نادي الزمالك لافتة في مدرجات ملعب "الدفاع الجوي" وكتب عليها: "شهد الزمان بأن الزمالك لا يقدر بمال".

ويلاقي الزمالك حالياً نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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