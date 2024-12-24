كتب ـ محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب إبراهيم شيكا، حديث الوسط الرياضي المصري في الأيام الماضية، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للاعب، وإعلان إصابته بمرض السرطان.

ويتواجد اللاعب صاحب الـ27 عامًا، في الوقت الراهن بأحد المستشفيات في التجمع الخامس بالقاهرة، لخضوعه لجلسات الكيماوي، وحجزه بغرفة الملاحظة.

من هو إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق؟

إبراهيم الجمال الشهير بـ " إبراهيم شيكا"، مواليد 1997، وهو أحد ناشئي نادي الزمالك، وأطلق عليه لقب "شيكا" من قبل زملائه لتشابه طريقة لعبه ومهارته مع النجم الكبير محمود عبدالرازق شيكابالا.

ولعب إبراهيم شيكا في مركز الظهير الأيسر لكنه ترك النادي في عمر 19 عامًا، وبعد الرحيل عن الزمالك انتقل إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.

وفاة والدة أبعدته عن الكرة لمدة قصيرة ليعود إلى اللعب مرة أخرى في أحد أندية الدرجة الثانية ثم من بعدها إلى أندية الدرجة الثالثة حتى أصيب بسرطان "المستقيم" الذي أبعده عن الساحرة المستديرة.

ويعاني ابراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي عادة لا تظهر أعراضه في البداية، حيث تبدأ الأعراض بالظهور وتصبح أكثر وضوحًا مع تقدم المرض.

وزامل إبراهيم شيكا الكثير من لاعبي الزمالك الشباب، أبرزهم مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، وعمر صلاح الحارس الشاب الذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء.



ويعد مصطفي محمد أبرز أصدقائه حسبما صرح اللاعب في لقاء تلفزيوني سابق عبر برنامج «اللعيب»، عبر فضائية «إم بي سي مصر» وقال: مصطفي من أعز أصدقائي ونفس الأمر أحمد عادل ميسي".

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