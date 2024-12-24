لاعب الزمالك السابق يتواجد في مدرجات ستاد الدفاع الجوي لدعم الفريق أمام طلائع الجيش

كتب - يوسف محمد:

حرص صلاح سليمان لاعب نادي الزمالك السابق، على متابعة مباراة الفارس الأبيض أمام طلائع الجيش، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي الزمالك حالياً نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وظهر صلاح سليمان، في مدرجات ستاد "الدفاع الجوي"، لدعم الفارس الأبيض قبل بداية مباراة طلائع الجيش.

وكان الشوط الأول، في مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش انتهى بتقدم الفارس الأبيض، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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