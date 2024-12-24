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أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

09:07 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الزمالك ضد طلائع الجيش

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كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول من مباراة مباراة الزمالك أمام فريق طلائع الجيش، ببطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح فريق طلائع الجيش التسجيل، في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب جودون شيكا، قبل أن يعادل محمد شحاتة النتيجة للفارس الأبيض في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وأحرز الهدف الثاني للفارس الأبيض في اللقاء، اللاعب حسام أشرف في الدقيقة 4+45 من زمن الشوط الأول.

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الزمالك وطلائع الجيش مباراة الزمالك وطلائع الجيش الدوري المصري الممتاز
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