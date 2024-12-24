أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول من مباراة مباراة الزمالك أمام فريق طلائع الجيش، ببطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح فريق طلائع الجيش التسجيل، في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب جودون شيكا، قبل أن يعادل محمد شحاتة النتيجة للفارس الأبيض في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وأحرز الهدف الثاني للفارس الأبيض في اللقاء، اللاعب حسام أشرف في الدقيقة 4+45 من زمن الشوط الأول.

السر في القدم اليسرى 😍🏹 حسام أشرف يسجل الهدف الثاني للزمالك بطريقة ولا أحلى ولا أروع #ONTime_Sports pic.twitter.com/ndonGBjurI — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 24, 2024

بعد لقطة مهارية عالمية 😮 جودوين شيكا يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش في مرمى نادي الزمالك 👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/CDARC6ZryQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 24, 2024

أول أهدافه مع الزمالك وبتسديدة صارووووخية 💣 محمد شحاتة يسجل التعادل سريعا للقلعة البيضاء أمام طلائع الجيش 🏹#ONTime_Sports pic.twitter.com/zpu5UXhPNM — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 24, 2024

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