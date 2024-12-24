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كتب ـ محمد عبدالهادي:

أحمد حسام، المعروف بـ"ميدو"، نجم منتخب مصر والزمالك السابق هو أحد أبرز لاعبي كرة القدم المصريين الذين خاضوا تجربة الاحتراف الأوروبي وتركوا بصمة على المستوى الدولي.

ويُعتبر ميدو من أوائل اللاعبين الذين فتحوا أبواب الاحتراف الأوروبي أمام اللاعبين المصريين، وكان مصدر إلهام العديد من اللاعبين مثل محمد صلاح والنني.

نشأة أحمد حسام ميدو

تاريخ الميلاد: 23 فبراير 1983.

مكان النشأة: حي المعادي، القاهرة، مصر.

الطفولة: وُلد لعائلة رياضية، حيث كان والده لاعب كرة قدم سابق، بدأ شغفه باللعبة منذ صغره ولعب في الشوارع المحلية قبل أن ينضم إلى قطاع الناشئين في نادي الزمالك.

مسيرة أحمد حسام ميدو الكروية

1. الزمالك (1999-2000):

بدأ ميدو مسيرته الاحترافية في سن 16 عامًا فقط.

تألق مع الفريق الأول للزمالك وسجل أهدافًا لفتت الأنظار.

2. الاحتراف الأوروبي:

كان انتقال ميدو إلى أوروبا علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية، حيث أصبح أول لاعب مصري في جيله يخوض تجربة احترافية بهذا المستوى وفي أندية كبيرة مثل توتنهام ومارسيليا.

1. جينت البلجيكي (2000-2001):

انضم إلى نادي جينت البلجيكي وهو بعمر 17 عامًا.

أبدع في موسمه الأول ولعب 21 مباراة، سجل 11 هدفاً، ليحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري البلجيكي.

2. أياكس الهولندي (2001-2003):

انتقل إلى أياكس أمستردام، أحد أكبر الأندية الأوروبية، واستمر في صفوفه لمدة ثلاثة سنوات خاض خلالهم 40 مباراة، نجح في تسجيل 21 هدفاً.

كما ساهم في تحقيق الدوري الهولندي وكأس هولندا، وسجل أهدافًا حاسمة، ورغم نجاحه، شهدت هذه الفترة خلافات مع المدرب بسبب شخصيته القوية.

3. سيلتا فيجو (2003 - إعارة):

انضم إلى فريق سيلتا فيجو الإسباني في يناير 2003 على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، خاض خلالهم 8 مباريات أحرز خلالهم 4 مباريات وقدم أداءً جيدًا رغم قصر المدة.

4. مارسيليا الفرنسي (2003-2004):

لعب في الدوري الفرنسي بقميص مارسيليا، في يوليو 2003، لعب خلال تلك الفترة 34 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

5. روما الإيطالي (2004):

خاض تجربة قصيرة مع روما، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع بسبب المنافسة الكبيرة في خط الهجوم.

وخاض مع فريق روما 14 مباراة، وفشل في تسجيل أي هدف، وأكتفي بصناعة 3 تمريرات حاسمة.

6. توتنهام هوتسبير (2005-2007):

انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام، ولعب 36 مباراة أحرز خلالهم 18 هدفاً، ليقرر النادي الإنجليزي شراء اللاعب بشكل نهائي، ليستمر في صفوف الفريق حتى أغسطس 2007.، وأصبح محبوبًا من جماهير النادي.

7. ميدلسبره الإنجليزي (2007-2009):

انضم في شهر أغسطس 2007 إلى صفوف فريق ميدلسبره الإنجليزي، وخاض معهم 32 مباراة في موسمين، تمكن خلالهم من إحراز 7 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين ليرحل بعدها إلى فريق ويجان.

8. إعارات متعددة

لعب لأندية مثل ويجان أتلتيك، وست هام يونايتد، وزمالك، حيث تذبذب مستواه بسبب الإصابات والمشاكل الفنية.

مسيرة أحمد حسام ميدو الدولية

خاض ميدو بقميص منتخب مصر 51 مباراة دولية، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفًا.

أبرز إنجازات ميدو مع منتخب مصر

كان جزءًا من المنتخب الذي فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2006.

رغم خلافاته مع الجهاز الفني في بعض الفترات، كان دائمًا لاعبًا حاسمًا ومؤثرًا.

أبرز إنجازات ميدو مع الأندية

الدوري الهولندي مع أياكس (2001-2002).

كأس هولندا مع أياكس (2002).

الاعتزال والحياة بعد كرة القدم:

اعتزل ميدو كرة القدم عام 2013، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 13 عامًا.

بعد الاعتزال، انتقل إلى العمل في مجال التدريب والتحليل الرياضي:

المحطات التدريبية في مسيرة ميدو

تولى تدريب عدة أندية مثل الزمالك، وادي دجلة، والمقاصة ، والوحدة السعودي، والإسماعيلي .