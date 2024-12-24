"غياب رمضان صبحي".. الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة فاركو في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ويلاقي بيراميدز نظيره فاركو غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، أحمد ميهوب ويوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي، علي جبر، محمد الشيبي، محمد حمدي، طارق علاء وكريم حافظ.

خط الوسط: "بلاتي توريه، أحمد توفيق، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، يوسف أسامة، صديق إيجولا وإبراهيم عادل".

خط الهجوم: "يوسف أوباما، فيستون ماييلي، دودو الجباس ومروان حمدي".

وشهدت قائمة فريق بيراميدز لمباراة فاركو، غياب رمضان صبحي لاعب الفريق، بسبب الإصابة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط جمعهم من 5 مباريات، فيما يأتي فريق فاركو في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعهم من نفس عدد المباريات.

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