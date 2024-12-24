"شيكابالا والمثلوثي".. دكة بدلاء الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

وأعلن السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه الرسمي للقاء، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة، عبد الله السعيد، كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : حسام أشرف، ناصر منسي، أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض للقاء كلا من: "محمد صبحي، حمزة المثلوثي، أحمد محمود، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الجزيري وعمر فرج".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

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