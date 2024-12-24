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الزمالك يتصدر الدوري المصري بتعادل مع طلائع الجيش

07:29 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    محمود الونش
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    عبد الواحد السيد
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    ميشالاك
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    محمد عواد
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    كريستيان جروس
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    حمزة المثلوثي
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    أحمد فتوح
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    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 28 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 28 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 28 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 28 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش
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    حسام أشرف
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    عبد الله السعيد
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (7)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (6)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (5)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (4)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (3)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (2)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (1)
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    جودوين شيكا يحتفل بهدفه مع أحمد سمير
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (1)
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    جروس مدرب الزمالك
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (4)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (3)
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    الزمالك ضد طلائع الجيش (2)
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متابعة- محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة - عبد الله السعيد - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : حسام أشرف - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

أبرز أحداث المباراة

تسديدة من حسام أشرف لكن علت العارضة في الدقيقة 2

تسلل على أحمد سمير لاعب طلائع الجيش

خطأ لصالح ناصر منسي في الدقيقة 10

جودوين شيكا يسجل هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 35

محمد شحاتة يسجل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 43

حسام أشرف يسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 45+5

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الزمالك

جودوين شيكا يسجل هدف تعادل طلائع الجيش في الدقيقة 55

تبديلان لصالح الزمالك، دخول سيف الجزيري ومحمد حمدي بدلا من ناصر منسي وكونراد ميشالاك في الدقيقة 59

خروج أحمد سمير ودخول يسري وحيد في الدقيقة 68

دخول شيكابالا بدلا من حسام أشرف في الدقيقة 74

سقوط محمد حمدي داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع الحارس محمد شعبان في الدقيقة 77

بطاقة الصفراء لصالح رجب عمران في الدقيقة 80

احتساب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المبارا بالتعادل الإيجابي 2-2

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