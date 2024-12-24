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8 صور من وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

07:20 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد "الكلية الحربية"، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ببطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

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ستاد الكلية الحربية مباراة الزمالك وطلائع الجيش موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بطولة الدوري المصري
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